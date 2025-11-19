Рейтинг@Mail.ru
Трамп одобрил планы провести секретные операции в Венесуэле, пишет NYT - РИА Новости, 19.11.2025
09:48 19.11.2025 (обновлено: 14:25 19.11.2025)
Трамп одобрил планы провести секретные операции в Венесуэле, пишет NYT
Трамп одобрил планы провести секретные операции в Венесуэле, пишет NYT - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп одобрил планы провести секретные операции в Венесуэле, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп поддержал планы ЦРУ по секретным операциям в Венесуэле, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
венесуэла
сша
карибское море
николас мадуро
пит хегсет
венесуэла
сша
карибское море
В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Венесуэла, США, Карибское море, Николас Мадуро, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Ford Motor
Трамп одобрил планы провести секретные операции в Венесуэле, пишет NYT

NYT: Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Roberto Schmidt
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал планы ЦРУ по секретным операциям в Венесуэле, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Трамп одобрил планы <...>, которые могут быть направлены на подготовку поля боя к дальнейшим действиям", — говорится в публикации.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле
15 ноября, 01:58
По данным издания, Штаты также провели секретные переговоры с представителями латиноамериканской страны, на которых обсуждались судьба ее президента Николаса Мадуро и доступ Вашингтона к нефти. Как пишет NYT, администрация США рассматривает два плана действий: проведение операции по поимке или ликвидации венесуэльского лидера; захват военными нефтяных месторождений или критической инфраструктуры.
В начале недели Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов мер против Венесуэлы. Как передавал CNN, в прошлом месяце после неудачных попыток продвинуть переговоры американский лидер распорядился прекратить контакты с Мадуро и его окружением, разочаровавшись из-за отказа того добровольно уйти в отставку.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
В конце прошлой недели в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
18 ноября, 03:43
 
В миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд ТрампВенесуэлаСШАКарибское мореНиколас МадуроПит ХегсетМинистерство обороны СШАFord Motor
 
 
