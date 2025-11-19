https://ria.ru/20251119/togo-2056141823.html
Премьер Того поблагодарил Путина за помощь в борьбе с терроризмом
Председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Гнассингбе поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь, которую Россия оказывает в борьбе с... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Гнассингбе поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь, которую Россия оказывает в борьбе с терроризмом странам Альянса государств Сахеля (АГС), что важно для Того и для всей Западной Африки.
"Я хотел бы вас поблагодарить за всё то, что вы делаете, чтобы помочь странам Альянса государств Сахеля
- Буркина-Фасо
, Мали
и Нигера
в борьбе с терроризмом. Это также крайне важно для нас, потому что мы подвержены нападению террористов, которые орудуют в провинциях этих стран... И вся Западная Африка
в целом страдает от террористической угрозы. Я хотел бы в этой связи поблагодарить вас еще раз за ту поддержку, которую вы оказываете странам Африки", - сказал он на встрече с Путиным
.
Гнассингбе заявил, что РФ
и Того вступают в новую эпоху благодаря открытию дипломатических представительств. Кроме того, одной из ключевых областей сотрудничества двух стран является сфера образования, подчеркнул он.
"Много тоголезских студентов обучаются в России, потому что это прекрасный способ внести весомый вклад в развитие наших отношений и нашей страны. Я думаю, что открытие посольств позволит нам только увеличить объемы нашего сотрудничества в этой сфере", - подчеркнул Гнассингбе.
Премьер Того также поблагодарил Путина за теплый и гостеприимный прием, оказанный по прибытии в Россию тоголезской делегации.