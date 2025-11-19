В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата в жилом комплексе

ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция установила личность гражданина, стрелявшего из автомата вечером во вторник в жилом комплексе "Домашний", сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Видео и сообщения о том, что в ЖК "Домашний" один человек из компании нескольких мужчин вечером произвел несколько выстрелов из оружия опубликовал ряд Telegram-каналов. В чате жильцов жилого комплекса отмечается, что "стрелки высыпали" якобы из ресторана.

"Личность стрелявшего установлена. По предварительным данным, охолощенный автомат изъят. После установления всех обстоятельств действиям гражданина будет дана правовая оценка", - пояснили РИА Новости ситуацию в пресс-службе УМВД.