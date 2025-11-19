Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата в жилом комплексе - РИА Новости, 19.11.2025
07:02 19.11.2025
В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата в жилом комплексе
В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата в жилом комплексе
Полиция установила личность гражданина, стрелявшего из автомата вечером во вторник в жилом комплексе "Домашний", сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
тюмень
тюменская область
тюмень
В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата в жилом комплексе

Полиция установила личность стрелявшего из автомата в тюменском ЖК «Домашний»

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция установила личность гражданина, стрелявшего из автомата вечером во вторник в жилом комплексе "Домашний", сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.
Видео и сообщения о том, что в ЖК "Домашний" один человек из компании нескольких мужчин вечером произвел несколько выстрелов из оружия опубликовал ряд Telegram-каналов. В чате жильцов жилого комплекса отмечается, что "стрелки высыпали" якобы из ресторана.
В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ
18 ноября, 14:12
18 ноября, 14:12
"Личность стрелявшего установлена. По предварительным данным, охолощенный автомат изъят. После установления всех обстоятельств действиям гражданина будет дана правовая оценка", - пояснили РИА Новости ситуацию в пресс-службе УМВД.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, никакого конфликта не было, никто при стрельбе не пострадал.
Приморца арестовали за стрельбу во дворе дома в Уссурийске
25 февраля, 06:00
25 февраля, 06:00
 
