В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата в жилом комплексе
19.11.2025
В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата в жилом комплексе
ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости.
происшествия
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
тюмень
ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция установила личность гражданина, стрелявшего из автомата вечером во вторник в жилом комплексе "Домашний", сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.
Видео и сообщения о том, что в ЖК "Домашний" один человек из компании нескольких мужчин вечером произвел несколько выстрелов из оружия опубликовал ряд Telegram-каналов. В чате жильцов жилого комплекса отмечается, что "стрелки высыпали" якобы из ресторана.
"Личность стрелявшего установлена. По предварительным данным, охолощенный автомат изъят. После установления всех обстоятельств действиям гражданина будет дана правовая оценка", - пояснили РИА Новости ситуацию в пресс-службе УМВД.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, никакого конфликта не было, никто при стрельбе не пострадал.