Рейтинг@Mail.ru
В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 19.11.2025 (обновлено: 13:31 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/teplovoz-2055900255.html
В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной
В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной - РИА Новости, 19.11.2025
В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной
Тепловоз и снегоуборочная машина сошли в ночь на среду с железнодорожного пути в Томске, задержек в движении не последовало, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:00:00+03:00
2025-11-19T13:31:00+03:00
происшествия
томск
октябрьский район
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055992988_181:27:1256:632_1920x0_80_0_0_84cbdb51b0a6b7431e3e13393d4ef175.jpg
https://ria.ru/20251110/vagony-2053864170.html
https://ria.ru/20251110/lenoblast-2053985810.html
томск
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055992988_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_d5bed2c04d6fb0ac5210c460c6717fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томск, октябрьский район, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Томск, Октябрьский район, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной

Тепловоз и снегоуборочная машина сошли с рельсов в Томске

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramТепловоз и снегоуборочная машина сошли с железнодорожного пути в Томске
Тепловоз и снегоуборочная машина сошли с железнодорожного пути в Томске - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Тепловоз и снегоуборочная машина сошли с железнодорожного пути в Томске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Тепловоз и снегоуборочная машина сошли в ночь на среду с железнодорожного пути в Томске, задержек в движении не последовало, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 03.00 (23.00 18 ноября мск) в Октябрьском районе города Томска в ходе следования маневрового состава в районе станции Томск-Северный произошел сход с железнодорожного пути тепловоза и снегоуборочной машины без их опрокидывания", - говорится в сообщении.
Сошедшие с рельсов вагоны в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
10 ноября, 07:30
По данным ведомства, задержек в движении по станции не последовало, ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
"Томская транспортная прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - отметили в прокуратуре.
Сход тепловоза на путях необщего пользования в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов
10 ноября, 16:55
 
ПроисшествияТомскОктябрьский районЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала