https://ria.ru/20251119/teplovoz-2055900255.html
В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной
В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной - РИА Новости, 19.11.2025
В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной
Тепловоз и снегоуборочная машина сошли в ночь на среду с железнодорожного пути в Томске, задержек в движении не последовало, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:00:00+03:00
2025-11-19T06:00:00+03:00
2025-11-19T13:31:00+03:00
происшествия
томск
октябрьский район
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055992988_181:27:1256:632_1920x0_80_0_0_84cbdb51b0a6b7431e3e13393d4ef175.jpg
https://ria.ru/20251110/vagony-2053864170.html
https://ria.ru/20251110/lenoblast-2053985810.html
томск
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055992988_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_d5bed2c04d6fb0ac5210c460c6717fc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, октябрьский район, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Томск, Октябрьский район, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной
Тепловоз и снегоуборочная машина сошли с рельсов в Томске
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Тепловоз и снегоуборочная машина сошли в ночь на среду с железнодорожного пути в Томске, задержек в движении не последовало, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 03.00 (23.00 18 ноября мск) в Октябрьском районе
города Томска
в ходе следования маневрового состава в районе станции Томск-Северный произошел сход с железнодорожного пути тепловоза и снегоуборочной машины без их опрокидывания", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержек в движении по станции не последовало, ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
"Томская транспортная прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - отметили в прокуратуре.