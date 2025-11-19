В Томске сошли с рельсов тепловоз со снегоуборочной машиной

Тепловоз и снегоуборочная машина сошли с железнодорожного пути в Томске

НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Тепловоз и снегоуборочная машина сошли в ночь на среду с железнодорожного пути в Томске, задержек в движении не последовало, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 03.00 (23.00 18 ноября мск) в Октябрьском районе города Томска в ходе следования маневрового состава в районе станции Томск-Северный произошел сход с железнодорожного пути тепловоза и снегоуборочной машины без их опрокидывания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержек в движении по станции не последовало, ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.