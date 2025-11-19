Рейтинг@Mail.ru
Завод по производству газотурбинного оборудования запустили в Татарстане
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
21:04 19.11.2025
Завод по производству газотурбинного оборудования запустили в Татарстане
Первая очередь высокотехнологичного завода по производству и ремонту газотурбинного оборудования, в том числе импортного, запущена на площадке промышленного... РИА Новости, 19.11.2025
республика татарстан
2025
РИА Новости
Республика Татарстан
Двигатель в цехе сборки наземных газотурбинных установок
Двигатель в цехе сборки наземных газотурбинных установок. Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Первая очередь высокотехнологичного завода по производству и ремонту газотурбинного оборудования, в том числе импортного, запущена на площадке промышленного парка "Турбина" в Зеленодольске, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"В Зеленодольске на площадке нового промышленного парка "Турбина" начал работу высокотехнологичный завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования. Проект реализован группой компаний "Амкор". В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии созданы новые технологии локализации восстановительного ремонта и производства газовых турбин. Также внедряются технологии 3D-печати.
Минниханов отметил стратегическое значение нового предприятия для экономики республики и страны в целом.
"Очень приятно, что здесь, в Зеленодольске, появилось достаточно высокотехнологичное производство. Сегодня для нашей страны газовые турбины - это серьезный вопрос, серьезный вопрос и по эксплуатации существующих импортных машин… Здесь отработаны технологии восстановления и эксплуатации существующих (турбин), и самое главное - для нашей страны очень важно строить новые газовые машины. Здесь мы видим большую перспективу", - сказал глава Татарстана.
Учредитель и управляющий директор группы компаний "Амкор" Никита Маркелов отметил, что планы компании по развитию производства расписаны до 2030 года. "Ключевой, якорной задачей для нас является локализация и выпуск газотурбинной установки здесь, на территории Республики Татарстан", - подчеркнул он.
Строительство завода газотурбинного оборудования в Зеленодольске было начато в 2023 году. Ожидается, что он будет предоставлять полный цикл обслуживания и ремонта иностранных газовых турбин на территории РФ, способствуя энергетической безопасности и устойчивому развитию отрасли.
Ранее компания сообщала, что планируется строительство трех производственных корпусов. Первый этап предполагает локализацию восстановительного ремонта частей газотурбинных установок, второй - запуск участка по изготовлению частей горячего тракта (лопаток газовых турбин), третий - запуск участка агрегатирования газовых турбин мощностью 25 и 42 МВт, включая испытательный стенд.
Завод стал первым якорным резидентом промпарка "Турбина", инвестиции в который составили почти миллиард рублей. Всего здесь создадут более 220 рабочих мест. На сегодня заключены соглашения с восемью резидентами.
