В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве
19.11.2025
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве - РИА Новости, 19.11.2025
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве
Тридцатичетырехлетний россиянин задержан полицией Таиланда в Бангкоке по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы на сумму... РИА Новости, 19.11.2025
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
БАНГКОК, 19 ноя – РИА Новости. Тридцатичетырехлетний россиянин задержан полицией Таиланда в Бангкоке по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы на сумму более 360 тысяч долларов, сообщает в среду таиландская газета "Тхаи Рат" со ссылкой на полицию.
"19 ноября 2025 года по приказу начальника управления полиции Таиланда по борьбе с преступлениями в сфере технологий генерал-лейтенанта Сурапхона Прембута офицеры Второго и Третьего отделов управления задержали в кондоминиуме класса "люкс" на 42 улице района Сукхувит в Бангкоке 34-летнего гражданина России по имени Павел Совин по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы. При задержании подозреваемого у него были изъяты один мобильный телефон, четыре банковские книжки, шесть карточек банкоматов и паспорт", - сообщает издание.
Россиянин подозревается в мошеннических действиях и отмывании денег с применением компьютерных технологий в составе преступной группы, выманившей в течение нескольких месяцев у 70-летней гражданки Таиланда, владелицы одной из известных в стране фирм по производству БАДов и средств китайской травной медицины, 11 664 525 таиландских бат (более 360 тысяч долларов) якобы на инвестиции на фондовой бирже и других финансовых рынках через инвестиционную компанию MIROX, интернет-сайт которой был подделан мошенниками. Обманутая 70-летняя женщина обратилась в полицию в августе 2025 года, когда ее "домашняя страница" на поддельном сайте, на которой отражалась прибыль от ее инвестиций, внезапно перестала обновляться, говорится в сообщении издания.
Причиной возникновения подозрений в отношении россиянина стал тот факт, что деньги, украденные мошенниками у заявителя, оказались после нескольких отслеженных полицией транзакций на принадлежащих ему банковских счетах, сообщили "Тхаи Рат" полицейские, ведущие дело.
Гражданин России при задержании отрицал все подозрения и обвинения и отказался признавать себя виновным, говорится в сообщении газеты.
Полиция предъявила ему предварительные обвинения в соучастии в мошенничестве в составе преступной группы, фальсификации данных в компьютерных сетях в мошеннических целях с вероятностью нанесения ущерба обществу или отдельным лицам в составе преступной группы, соучастии в сговоре двух или более лиц с целью отмывания денег в особо крупном размере и в отмывании денег в особо крупном размере в составе преступной группы, сообщает "Тхаи Рат".
