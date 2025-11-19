Рейтинг@Mail.ru
На Украине заочно предъявили обвинение протоиерею РПЦ Василенкову
17:32 19.11.2025
На Украине заочно предъявили обвинение протоиерею РПЦ Василенкову
На Украине заочно предъявили обвинение протоиерею РПЦ Василенкову
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главному военному священнику в зоне проведения СВО протоиерею Дмитрию Василенкову. РИА Новости, 19.11.2025
украина, луганская народная республика, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, русская православная церковь
Религия, Украина, Луганская Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Русская православная церковь
На Украине заочно предъявили обвинение протоиерею РПЦ Василенкову

СБУ заочно выдвинула обвинение главному священнику ВС РФ в зоне СВО Василенкову

© Фото : предоставлено Синодальным отделом Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органамиПротоиерей Дмитрий Василенков
Протоиерей Дмитрий Василенков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : предоставлено Синодальным отделом Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами
Протоиерей Дмитрий Василенков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главному военному священнику в зоне проведения СВО протоиерею Дмитрию Василенкову.
«

"СБУ заочно сообщила о подозрении главному военному "капеллану" РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о протоиерее Дмитрии Василенкове. В СБУ его обвиняют в том, что он с 2014 года посещает Донецкую и Луганскую Народные республики, поддерживает российскую специальную военную операцию.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
