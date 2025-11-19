https://ria.ru/20251119/svyaschennik-2056074493.html
На Украине заочно предъявили обвинение протоиерею РПЦ Василенкову
На Украине заочно предъявили обвинение протоиерею РПЦ Василенкову - РИА Новости, 19.11.2025
На Украине заочно предъявили обвинение протоиерею РПЦ Василенкову
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главному военному священнику в зоне проведения СВО протоиерею Дмитрию Василенкову. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:32:00+03:00
2025-11-19T17:32:00+03:00
2025-11-19T17:32:00+03:00
религия
украина
луганская народная республика
россия
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000996635_0:137:962:678_1920x0_80_0_0_82969d9444d07acd12832ee7b3f58d3a.jpg
https://ria.ru/20250319/sbu-2006002607.html
украина
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000996635_0:47:962:768_1920x0_80_0_0_2141d5ab73fea36680e54ca681fe3c86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, луганская народная республика, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, русская православная церковь
Религия, Украина, Луганская Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Русская православная церковь
На Украине заочно предъявили обвинение протоиерею РПЦ Василенкову
СБУ заочно выдвинула обвинение главному священнику ВС РФ в зоне СВО Василенкову