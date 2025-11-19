https://ria.ru/20251119/svyaschennik-2056012774.html
РПЦ прокомментировала задержание священника на Кубани за вербовку в РДК*
РПЦ прокомментировала задержание священника на Кубани за вербовку в РДК* - РИА Новости, 19.11.2025
РПЦ прокомментировала задержание священника на Кубани за вербовку в РДК*
Лишённый сана священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), судя по... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:18:00+03:00
2025-11-19T14:18:00+03:00
2025-11-19T14:18:00+03:00
религия
вахтанг кипшидзе
происшествия
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055915058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e41515059c9ac30a1234c4dbb78b4222.jpg
https://ria.ru/20251119/svyaschennik-2055913371.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055915058_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2adef5146a0478fdf5e8e3c918a169c.jpg
Задержание лишенного сана священника, вербовавшего жителей Кубани
Задержание лишенного сана священника, вербовавшего жителей Кубани
2025-11-19T14:18
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вахтанг кипшидзе, происшествия, краснодарский край, россия
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Происшествия, Краснодарский край, Россия
РПЦ прокомментировала задержание священника на Кубани за вербовку в РДК*
Кипшидзе: задержанный на Кубани за вербовку в РДК священник принадлежит к секте
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Лишённый сана священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), судя по всему, принадлежит к секте, не имеющей отношения к православию, рассказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в "Русский добровольческий корпус"*. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Судя по всему, это никому не известная секта, разумеется, к православию не имеющая никакого отношения", – сказал Кипшидзе на вопрос РИА Новости о том, к какому религиозному объединению может принадлежать бывший священник.
Он добавил, что для отпадающих от Церкви служителей становление на путь экстремизма, к несчастью, неудивительно.
"Неудивительно, что всевозможные расстриги, лжесвященники идут по пути терроризма и экстремизма. Вполне ожидаемое личностное развитие, как и в случае с тем, кто был задержан российскими спецслужбами", – заключил Кипшидзе
.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России