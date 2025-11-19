РПЦ прокомментировала задержание священника на Кубани за вербовку в РДК*

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Лишённый сана священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), судя по всему, принадлежит к секте, не имеющей отношения к православию, рассказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в "Русский добровольческий корпус"*. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

« "Судя по всему, это никому не известная секта, разумеется, к православию не имеющая никакого отношения", – сказал Кипшидзе на вопрос РИА Новости о том, к какому религиозному объединению может принадлежать бывший священник.

Он добавил, что для отпадающих от Церкви служителей становление на путь экстремизма, к несчастью, неудивительно.

"Неудивительно, что всевозможные расстриги, лжесвященники идут по пути терроризма и экстремизма. Вполне ожидаемое личностное развитие, как и в случае с тем, кто был задержан российскими спецслужбами", – заключил Кипшидзе