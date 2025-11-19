Задержанный за вербовку жителей Кубани в "РДК"* признал вину

КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Изгнанный из епархии священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности Русского Добровольческого корпуса* (РДК*, признан террористической организацией в РФ), признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю", - сказал обвиняемый.
УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах в среду.
Свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения". Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в "Русский Добровольческий корпус"*.
Гражданин в Новороссийске по заданию проукраинской террористической организации предпринимал попытки создания на территории региона диверсионно-разведывательных групп с целью совершения терактов.
Как установлено, фигурант вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации, использующей телекоммуникационные сети для формирования в России общественного мнения о необходимости "выхода Краснодарского края из состава Российской Федерации для вступления в Европейский союз и НАТО". Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края для участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины, отметили в ведомстве.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).
* Запрещенная в России террористическая организация.
