Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Задержанный за вербовку жителей Кубани в "РДК"* признал вину

КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Изгнанный из епархии священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности Русского Добровольческого корпуса* (РДК*, признан террористической организацией в РФ), признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю", - сказал обвиняемый.

УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах в среду.

Свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения". Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в "Русский Добровольческий корпус"*.

Гражданин в Новороссийске по заданию проукраинской террористической организации предпринимал попытки создания на территории региона диверсионно-разведывательных групп с целью совершения терактов.

Как установлено, фигурант вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации, использующей телекоммуникационные сети для формирования в России общественного мнения о необходимости "выхода Краснодарского края из состава Российской Федерации для вступления в Европейский союз и НАТО ". Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края для участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины, отметили в ведомстве.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).