12:02 19.11.2025
Украинцы чувствуют себя обманутыми из-за дела Миндича, рассказали в СВР
Украинцы чувствуют себя обманутыми из-за дела Миндича, рассказали в СВР
Европейские дипломаты и разведчики докладывают, что украинцы чувствуют себя преданными из-за коррупционного дела соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и РИА Новости, 19.11.2025
в мире
россия
тимур миндич
владимир зеленский
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире, россия, тимур миндич, владимир зеленский, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Украинцы чувствуют себя обманутыми из-за дела Миндича, рассказали в СВР

СВР: украинцы чувствуют себя обманутыми из-за дела Миндича о коррупции

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Европейские дипломаты и разведчики докладывают, что украинцы чувствуют себя преданными из-за коррупционного дела соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и не верят, что страну примут в ЕС, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Согласно докладам европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинских граждан "чувствуют себя преданными" после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу "Миндича и компании". Они перестали верить в то, что страну в обозримом будущем примут в ЕС", - говорится в сообщении.
В миреРоссияТимур МиндичВладимир ЗеленскийЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
