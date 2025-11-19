https://ria.ru/20251119/svo-2055989144.html
Ассоциация ветеранов СВО приняла участие в 150 мероприятиях в Химках
Ассоциация ветеранов СВО приняла участие в 150 мероприятиях в Химках - РИА Новости, 19.11.2025
Ассоциация ветеранов СВО приняла участие в 150 мероприятиях в Химках
Представители Ассоциации ветеранов СВО приняли участие в 150 патриотических мероприятиях в подмосковных Химках с момента ее создания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2025
Ассоциация ветеранов СВО приняла участие в 150 мероприятиях в Химках
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители Ассоциации ветеранов СВО приняли участие в 150 патриотических мероприятиях в подмосковных Химках с момента ее создания, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ассоциация начала свою деятельность в марте этого года. Примерами событий, в которых организация участвовала, являются программа "Успех V единстве поколений" и встречи в формате "диалога с героями". Представителями отделения в Химках стали уже 49 человек.
Весной этого года между администрацией города и Ассоциацией ветеранов СВО Московской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил намерения сторон по развитию мер поддержки бойцов СВО, включая медицинскую и психологическую помощь, трудоустройство, поддержку жен, матерей и детей участников.
Также свою поддержку Ассоциации выразили химкинские предприятия — НПО "Энергомаш", НПО имени Лавочкина, МКБ "Искра", "МГМ Логистик", "Дев Медикал".
Организация сотрудничает с фондом "Защитники Отечества", комитетом семей воинов Отечества и "Боевым братством". За время проведения спецоперации из Химок общими усилиями на передовую отправили более 600 тонн гумгрузов.