Ассоциация ветеранов СВО приняла участие в 150 мероприятиях в Химках

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители Ассоциации ветеранов СВО приняли участие в 150 патриотических мероприятиях в подмосковных Химках с момента ее создания, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Ассоциация начала свою деятельность в марте этого года. Примерами событий, в которых организация участвовала, являются программа "Успех V единстве поколений" и встречи в формате "диалога с героями". Представителями отделения в Химках стали уже 49 человек.

Весной этого года между администрацией города и Ассоциацией ветеранов СВО Московской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил намерения сторон по развитию мер поддержки бойцов СВО, включая медицинскую и психологическую помощь, трудоустройство, поддержку жен, матерей и детей участников.

Также свою поддержку Ассоциации выразили химкинские предприятия — НПО "Энергомаш", НПО имени Лавочкина, МКБ "Искра", "МГМ Логистик", "Дев Медикал".