В "Ростехе" рассказали об интересе к "Вербе" после применения на СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 19.11.2025 (обновлено: 09:30 19.11.2025)
В "Ростехе" рассказали об интересе к "Вербе" после применения на СВО
В "Ростехе" рассказали об интересе к "Вербе" после применения на СВО - РИА Новости, 19.11.2025
В "Ростехе" рассказали об интересе к "Вербе" после применения на СВО
Интерес зарубежных заказчиков к переносным зенитно-ракетным комплексам "Верба" значительно вырос на фоне их успешного применения в ходе спецоперации, сообщили... РИА Новости, 19.11.2025
В "Ростехе" рассказали об интересе к "Вербе" после применения на СВО

Применение ПЗРК "Верба" на СВО повысило интерес инозаказчиков к нему

Тактические учения зенитного ракетного полка
Тактические учения зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Тактические учения зенитного ракетного полка . Архивное фото
ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Интерес зарубежных заказчиков к переносным зенитно-ракетным комплексам "Верба" значительно вырос на фоне их успешного применения в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
"Интерес зарубежных заказчиков по-прежнему высок. По результатам специальной военной операции он значительно вырос", - сказали там.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
