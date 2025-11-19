Рейтинг@Mail.ru
Главный военный священник СВО назвал обвинение СБУ знаком качества
22:12 19.11.2025 (обновлено: 22:21 19.11.2025)
Главный военный священник СВО назвал обвинение СБУ знаком качества
Главный военный священник СВО назвал обвинение СБУ знаком качества - РИА Новости, 19.11.2025
Главный военный священник СВО назвал обвинение СБУ знаком качества
Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков рассказал РИА Новости, что удовлетворен предъявленным ему обвинением СБУ и... РИА Новости, 19.11.2025
Главный военный священник СВО назвал обвинение СБУ знаком качества

Протоиерей Димитрий Василенков назвал обвинение СБУ знаком качества

Протоиерей Дмитрий Василенков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков рассказал РИА Новости, что удовлетворен предъявленным ему обвинением СБУ и считает его "знаком качества" своего служения.
Служба безопасности Украины (СБУ) ранее предъявила протоиерею Димитрию обвинение в том, что он с 2014 года посещает Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также поддерживает российскую специальную военную операцию.
"По поводу того, чего там вынесли: знаете, волков бояться - в лес не ходить. Наоборот, это, знаете, такой знак качества нашей работы. Значит, правильное дело мы делаем, и правильно мы его делаем. Припекли голубчиков. Я удовлетворен", - заявил протоиерей РИА Новости, комментируя это обвинение.
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан
15 ноября, 13:57
 
РелигияЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныРоссия
 
 
