Главный военный священник СВО назвал обвинение СБУ знаком качества

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков рассказал РИА Новости, что удовлетворен предъявленным ему обвинением СБУ и считает его "знаком качества" своего служения.

"По поводу того, чего там вынесли: знаете, волков бояться - в лес не ходить. Наоборот, это, знаете, такой знак качества нашей работы. Значит, правильное дело мы делаем, и правильно мы его делаем. Припекли голубчиков. Я удовлетворен", - заявил протоиерей РИА Новости, комментируя это обвинение.