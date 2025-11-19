Рейтинг@Mail.ru
ФСБ назвала сумму ущерба по делу о хищении на 10-ГПЗ в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.11.2025
11:56 19.11.2025
ФСБ назвала сумму ущерба по делу о хищении на 10-ГПЗ в Ростове-на-Дону
Сумма ущерба по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону составила 2,2 миллиарда рублей, сообщает УФСБ РИА Новости, 19.11.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Сумма ущерба по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону составила 2,2 миллиарда рублей, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
По информации ведомства, государственная финансовая экспертиза была проведена в рамках расследования уголовных дел в отношении участников организованной группы, подозреваемых в хищениях средств, выделенных ООО "10-ГПЗ" для реализации контрактов в рамках гособоронзаказа.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи
18 ноября, 14:29
Оперативники установили, что собственники предприятия, в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Минобороны РФ, организовали поставку продукции в рамках гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз.
"В результате экспертизы установлена сумма ущерба, которая составила 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог" УК РФ. Ранее против фигурантов были возбуждены уголовные дела также по статье "Мошенничество", а в отношении руководителя военного представительства - по статье "Получение взятки".
В середине января СК РФ сообщил о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10-ГПЗ") Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.
В феврале УФСБ сообщило, что уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10-ГПЗ".
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу М-12
18 ноября, 10:08
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьНиколай БорисовФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
