ФСБ назвала сумму ущерба по делу о хищении на 10-ГПЗ в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Сумма ущерба по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону составила 2,2 миллиарда рублей, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

По информации ведомства, государственная финансовая экспертиза была проведена в рамках расследования уголовных дел в отношении участников организованной группы, подозреваемых в хищениях средств, выделенных ООО "10-ГПЗ" для реализации контрактов в рамках гособоронзаказа.

Оперативники установили, что собственники предприятия, в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта , должностные лица завода, а также начальник военного представительства Минобороны РФ, организовали поставку продукции в рамках гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз.

"В результате экспертизы установлена сумма ущерба, которая составила 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог" УК РФ . Ранее против фигурантов были возбуждены уголовные дела также по статье "Мошенничество", а в отношении руководителя военного представительства - по статье "Получение взятки".

В середине января СК РФ сообщил о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10-ГПЗ") Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.