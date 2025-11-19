https://ria.ru/20251119/sud-2056149691.html
Суд смягчил наказание основателю "Русского молока" по первому приговору
Суд смягчил наказание основателю "Русского молока" по первому приговору
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Благотворительность и просветительская деятельность основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого помогла ему смягчить наказание по первому приговору, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В среду Можайский суд Подмосковья
приговорил его к 15,5 годам колонии по второму уголовному делу о хищении земель. Как установило следствие, с 2003 года Бойко-Великий
и другие фигуранты под видом развития сельского хозяйства незаконно переоформляли земли, находящиеся в собственности у других людей. Таким образом, вместе с подельниками Бойко-Великий присвоил более двух гектаров участков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств, а другие фигуранты - в участии в преступном сообществе.
Это уже второй приговор бизнесмену. В октябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы
приговорил Бойко-Великого к 6,5 годам колонии по делу о растрате 190 миллионов рублей. Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального лишения свободы. Кроме того, с фигурантов в счет возмещения ущерба в пользу АСВ
было взыскано более 100 миллионов рублей. Мосгорсуд
в январе 2025 года смягчил приговор Бойко-Великому на два месяца. Бойко-Великого и его подельников признали виновными в хищении денег у банка "Кредит Экспресс".
"В качестве смягчающих наказание Бойко-Великому обстоятельств суд признал: положительные характеристики; занятие благотворительной и просветительской деятельностью, наличие почетных грамот, благодарностей; наличие на иждивении матери, тещи, состояние здоровья его, супруги, матери и тещи; длительное время содержания под стражей в условиях следственного изолятора", - говорится в материалах предыдущего дела.
Учтены ли эти обстоятельства во втором приговоре, пока неясно.
Бойко-Великий известен как меценат и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России
производителей так называемых органических продуктов.