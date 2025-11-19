Рейтинг@Mail.ru
Адвокат: Италия выдаст ФРГ обвиняемого в терактах на Северных потоках
22:07 19.11.2025 (обновлено: 22:20 19.11.2025)
Адвокат: Италия выдаст ФРГ обвиняемого в терактах на Северных потоках
Адвокат: Италия выдаст ФРГ обвиняемого в терактах на Северных потоках
Адвокат: Италия выдаст ФРГ обвиняемого в терактах на Северных потоках
Верховный суд Италии отказал защите украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, в апелляции на решение об... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
германия
италия
болонья
северный поток
В мире, Германия, Италия, Болонья, Северный поток
Адвокат: Италия выдаст ФРГ обвиняемого в терактах на Северных потоках

Канестрини: суд отказал Кузнецову в апелляции на решение об экстрадиции в ФРГ

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
РИМ, 19 ноя – РИА Новости. Верховный суд Италии отказал защите украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, в апелляции на решение об экстрадиции в ФРГ по запросу местной прокуратуры, его передадут Германии в ближайшие дни, говорится в заявлении адвоката Николы Канестрини, поступившем в РИА Новости.
"Защита принимает к сведению решение Верховного кассационного суда Италии, который отклонил апелляцию на решение Апелляционного суда Болоньи, тем самым подтвердив передачу С.К. (Сергея Кузнецова – ред.) Германии в рамках разбирательства по делу о саботаже на "Северном потоке". Мотивировка решения пока не опубликована. Таким образом, С.К. будет выдан Германии в ближайшие дни после передачи сотрудникам немецкой полиции", - говорится в заявлении.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Депутат АдГ прокомментировал расследование взрывов на "Северном потоке"
16 ноября, 03:38
По словам Канестрини, борьба за права Кузнецова продолжится в Германии. Местные адвокаты будет развивать подготовленные для них правовые аргументы, как только получат полный доступ к материалам дела, в котором до сих пор стороне Кузнецова систематически отказывали, заявил адвокат.
"Как бы ни было велико разочарование, я уверен в оправдании после судебного разбирательства по существу дела в Германии. Правосудие - это тернистый путь, результат постоянного труда, а не чудо, которое происходит само по себе", - сказал Канестрини.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова на первом же заседании.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"
16 ноября, 00:43
Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
18 ноября, 17:14
 
В мире, Германия, Италия, Болонья, Северный поток
 
 
Заголовок открываемого материала