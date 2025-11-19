Адвокат: Италия выдаст ФРГ обвиняемого в терактах на Северных потоках

РИМ, 19 ноя – РИА Новости. Верховный суд Италии отказал защите украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, в апелляции на решение об экстрадиции в ФРГ по запросу местной прокуратуры, его передадут Германии в ближайшие дни, говорится в заявлении адвоката Николы Канестрини, поступившем в РИА Новости.

"Защита принимает к сведению решение Верховного кассационного суда Италии , который отклонил апелляцию на решение Апелляционного суда Болоньи , тем самым подтвердив передачу С.К. (Сергея Кузнецова – ред.) Германии в рамках разбирательства по делу о саботаже на "Северном поток е". Мотивировка решения пока не опубликована. Таким образом, С.К. будет выдан Германии в ближайшие дни после передачи сотрудникам немецкой полиции", - говорится в заявлении.

По словам Канестрини, борьба за права Кузнецова продолжится в Германии. Местные адвокаты будет развивать подготовленные для них правовые аргументы, как только получат полный доступ к материалам дела, в котором до сих пор стороне Кузнецова систематически отказывали, заявил адвокат.

"Как бы ни было велико разочарование, я уверен в оправдании после судебного разбирательства по существу дела в Германии. Правосудие - это тернистый путь, результат постоянного труда, а не чудо, которое происходит само по себе", - сказал Канестрини.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.

В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова на первом же заседании.

Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.