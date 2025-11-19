Рейтинг@Mail.ru
ВККС может прекратить отставку краснодарского судьи Чернова - РИА Новости, 19.11.2025
21:25 19.11.2025
ВККС может прекратить отставку краснодарского судьи Чернова
происшествия, россия, кипр, александр чернов, виктор момотов, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Кипр, Александр Чернов, Виктор Момотов, Краснодарский краевой суд
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) сообщила, что может прекратить отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, фигурировавшего в деле бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова.
"Рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи, председателя Краснодарского краевого суда Чернова Александра Дмитриевича на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - сказано в сообщении ВККС.
Согласно законодательству, отставка судьи прекращается, например, при выявлении нарушений, несоблюдении запретов, существенного виновного поведения, порочащего авторитет судебной власти.
В ходе рассмотрения дела о конфискации имущества Момотова прокуратура заявила, что он оказывал покровительство бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, который в свою очередь способствовал назначению Момотова на должность Верховного судьи без опыта работы в правоохранительных органах и судебной системе. По данным прокуратуры, в дальнейшем Чернов имел "некую протекцию от Верховного суда через Момотова".
Как сообщил РИА Новости источник, сам Чернов с большой долей вероятности на заседании ВККС присутствовать не будет, поскольку сейчас он находится за пределами Российской Федерации - на Кипре и возвращаться не планирует, а уведомление от ВККС получил его представитель.
