ВККС может прекратить отставку краснодарского судьи Чернова

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) сообщила, что может прекратить отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, фигурировавшего в деле бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова.
"Рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи, председателя Краснодарского краевого суда Чернова Александра Дмитриевича на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - сказано в сообщении ВККС.
Согласно законодательству, отставка судьи прекращается, например, при выявлении нарушений, несоблюдении запретов, существенного виновного поведения, порочащего авторитет судебной власти.
В ходе рассмотрения дела о конфискации имущества Момотова прокуратура заявила, что он оказывал покровительство бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, который в свою очередь способствовал назначению Момотова на должность Верховного судьи без опыта работы в правоохранительных органах и судебной системе. По данным прокуратуры, в дальнейшем Чернов имел "некую протекцию от Верховного суда через Момотова".
Как сообщил РИА Новости источник, сам Чернов с большой долей вероятности на заседании ВККС присутствовать не будет, поскольку сейчас он находится за пределами Российской Федерации - на Кипре и возвращаться не планирует, а уведомление от ВККС получил его представитель.