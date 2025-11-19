Суд приговорил бизнесмена Бойко-Великого к 15,5 года колонии

Как установило следствие, с 2003 Бойко-Великий и другие фигуранты под видом развития сельского хозяйства незаконно переоформляли земли, находящиеся в собственности у других людей. Таким образом, вместе с подельниками Бойко-Великий присвоил более двух гектаров участков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств, а другие фигуранты - в участии в преступном сообществе.