Суд приговорил бизнесмена Бойко-Великого к 15,5 года колонии

МОСКВА, 19 ноя - Можайский суд Подмосковья приговорил к 15,5 года колонии основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого по второму уголовному делу о хищении земель, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Бойко-Великого к 15,5 года колонии", - сказал собеседник агентства.
Вместе с ним по делу были осуждены девять фигурантов.
Как установило следствие, с 2003 Бойко-Великий и другие фигуранты под видом развития сельского хозяйства незаконно переоформляли земли, находящиеся в собственности у других людей. Таким образом, вместе с подельниками Бойко-Великий присвоил более двух гектаров участков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств, а другие фигуранты - в участии в преступном сообществе.
Черемушкинский суд Москвы в октябре 2023 года приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии по делу о растрате 190 миллионов рублей. Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального лишения свободы. Кроме того, с фигурантов в счет возмещения ущерба в пользу АСВ было взыскано более 100 миллионов рублей. Мосгорсуд в январе этого года смягчил приговор Бойко-Великому на два месяца. Бойко-Великого и его подельников признали виновными в хищении денег у банка "Кредит Экспресс".
Бойко-Великий известен как меценат и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.