Суд продлил срок ареста молдавскому олигарху Плахотнюку

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Кишиневский суд продлил на 30 дней срок ареста молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, сообщил в среду молдавский портал News Maker.
"Суд сектора Буюканы продлил на 30 дней срок ареста для Владимира Плахотнюка. Бывший лидер Демократической партии, обвиняемый в банковском мошенничестве, будет находиться в тюрьме до 24 декабря", - говорится в сообщении.
Как сообщает СМИ, прокурор Александру Черней заявил суду, что в случае освобождения из СИЗО Плахотнюк может скрыться. "Он аргументировал это тем, что подсудимый шесть лет скрывался от правосудия и был арестован в Греции с поддельными документами. Адвокаты настаивали на альтернативной мере пресечения в виде домашнего ареста или судебного контроля. Они говорят, что Плахотнюк сам просил об экстрадиции", - поясняется в сообщении.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
