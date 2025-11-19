https://ria.ru/20251119/sud-2056009576.html
Суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы
Военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
россия
курская область
беловский район
вооруженные силы украины
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 21-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
45-летнего Александра Бродового и 33-летнего Максима Онищенко… Суд приговорил Бродового к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, Онищенко – к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что Бродовой и Онищенко в апреле с другими военнослужащими своего подразделения незаконно пересекли государственную границу РФ
и вторглись на территорию Беловского района Курской области
, где блокировали и удерживали под вооруженным контролем хутор Кучеров.
В течение нескольких дней на оборудованных возле населенного пункта наблюдательно-огневых позициях они противодействовали российским военнослужащим и органам власти, запугивали мирных граждан применением оружия.
Подсудимые 2 мая были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей, отмечается в релизе.
Оба были признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).