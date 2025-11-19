Суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 21-й отдельной штурмовой бригады ВСУ 45-летнего Александра Бродового и 33-летнего Максима Онищенко… Суд приговорил Бродового к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, Онищенко – к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде было установлено, что Бродовой и Онищенко в апреле с другими военнослужащими своего подразделения незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Беловского района Курской области , где блокировали и удерживали под вооруженным контролем хутор Кучеров.

В течение нескольких дней на оборудованных возле населенного пункта наблюдательно-огневых позициях они противодействовали российским военнослужащим и органам власти, запугивали мирных граждан применением оружия.

Подсудимые 2 мая были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей, отмечается в релизе.