Суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы - РИА Новости, 19.11.2025
14:10 19.11.2025
Суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы
Суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы - РИА Новости, 19.11.2025
Суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы
Военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 19.11.2025
происшествия, россия, курская область, беловский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Беловский район, Вооруженные силы Украины
Суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы

Боевики ВСУ получили 16 лет колонии за незаконное вторжение в Курскую область

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 21-й отдельной штурмовой бригады ВСУ 45-летнего Александра Бродового и 33-летнего Максима Онищенко… Суд приговорил Бродового к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, Онищенко – к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы
18 сентября, 14:11
В суде было установлено, что Бродовой и Онищенко в апреле с другими военнослужащими своего подразделения незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Беловского района Курской области, где блокировали и удерживали под вооруженным контролем хутор Кучеров.
В течение нескольких дней на оборудованных возле населенного пункта наблюдательно-огневых позициях они противодействовали российским военнослужащим и органам власти, запугивали мирных граждан применением оружия.
Подсудимые 2 мая были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей, отмечается в релизе.
Оба были признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Наводчица ВСУ предстанет перед военным судом
13 ноября, 14:59
 
ПроисшествияРоссияКурская областьБеловский районВооруженные силы Украины
 
 
