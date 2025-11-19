Участнику нацбата из Крыма вынесли приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Крымчанин, вступивший в 2015 году в запрещенное в РФ вооруженное формирование "Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана"* заочно осужден в Геническе на 9 лет, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что 33-летний мужчина в декабре 2015 года добровольно вступил в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Он выполнял функциональные обязанности - стоял в карауле, досматривал машины на государственной границе между Украиной РФ , а также охранял объекты формирования вблизи населенного пункта Чонгар Генического района Херсонской области . При этом мужчина до настоящего времени не заявил о добровольном прекращении участия в батальоне.

Следственным отделом УФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

"Генический районный суд Херсонской области признал гражданина виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

Мужчина объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговор не вступил в законную силу.

Ленуром Ислямовым. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму, а затем и в новых регионах РФ членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.

Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон ставит целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, указывали в Генпрокуратуре