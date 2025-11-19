Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/sud-2055905614.html
Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей
Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2025
Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей
Басманный суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) за отказ предоставить в Минюст отчетность о деятельности иноагента,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:14:00+03:00
2025-11-19T07:14:00+03:00
происшествия
россия
москва
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096263_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b72b4da1806796a0d6834689b8196e1e.jpg
https://ria.ru/20251114/monetochka-2054893691.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096263_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ebef1ccd9e830ccebb67188e506e691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, монеточка
Происшествия, Россия, Москва, Монеточка
Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей

Суд оштрафовал певицу Монеточку на 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Певица Монеточка*
 Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Монеточка*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) за отказ предоставить в Минюст отчетность о деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд признал Гырдымову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
Басманный суд Москвы в конце октября заочно арестовал Гырдымову* на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
По данным правоохранителей, Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Квартира, в которой зарегистрирована Монеточка*, находится в залоге у банка
14 ноября, 03:35
 
ПроисшествияРоссияМоскваМонеточка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала