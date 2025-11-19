Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) за отказ предоставить в Минюст отчетность о деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде.

« "Суд признал Гырдымову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.

Басманный суд Москвы в конце октября заочно арестовал Гырдымову* на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

По данным правоохранителей, Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний.