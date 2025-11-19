https://ria.ru/20251119/sud-2055905614.html
Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей
Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2025
Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей
Басманный суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) за отказ предоставить в Минюст отчетность о деятельности иноагента,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:14:00+03:00
2025-11-19T07:14:00+03:00
2025-11-19T07:14:00+03:00
происшествия
россия
москва
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096263_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b72b4da1806796a0d6834689b8196e1e.jpg
https://ria.ru/20251114/monetochka-2054893691.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096263_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ebef1ccd9e830ccebb67188e506e691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, монеточка
Происшествия, Россия, Москва, Монеточка
Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей
Суд оштрафовал певицу Монеточку на 50 тысяч рублей
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) за отказ предоставить в Минюст отчетность о деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд признал Гырдымову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
Басманный суд Москвы
в конце октября заочно арестовал Гырдымову* на два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции.
Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
По данным правоохранителей, Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.