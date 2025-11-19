https://ria.ru/20251119/sud-2055885040.html
Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой
Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой - РИА Новости, 19.11.2025
Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела о государственной измене по фамилии Гой, узнало РИА Новости из электронной картотеки столичных... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:51:00+03:00
2025-11-19T02:51:00+03:00
2025-11-19T02:51:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела о государственной измене по фамилии Гой, узнало РИА Новости из электронной картотеки столичных судебных дел.
В ней сообщается, что Гою В.И. 18 ноября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене (275 УК РФ
).
При этом гражданин с аналогичными фамилией и инициалами ранее был несколько раз арестован в административном порядке по статье КоАП о мелком хулиганстве. Из постановления суда от начала ноября, имеющегося в распоряжении РИА Новости, следует, что гражданин РФ Гой вел себя агрессивно в помещении супермаркета, кидался на граждан, толкал их, выражался нецензурно. Он признал вину в полном объеме, но получил 15 суток ареста, говорится в материалах.