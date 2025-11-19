Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/sud-2055885040.html
Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой
Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой - РИА Новости, 19.11.2025
Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела о государственной измене по фамилии Гой, узнало РИА Новости из электронной картотеки столичных... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:51:00+03:00
2025-11-19T02:51:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела о государственной измене по фамилии Гой, узнало РИА Новости из электронной картотеки столичных судебных дел.
В ней сообщается, что Гою В.И. 18 ноября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене (275 УК РФ).
При этом гражданин с аналогичными фамилией и инициалами ранее был несколько раз арестован в административном порядке по статье КоАП о мелком хулиганстве. Из постановления суда от начала ноября, имеющегося в распоряжении РИА Новости, следует, что гражданин РФ Гой вел себя агрессивно в помещении супермаркета, кидался на граждан, толкал их, выражался нецензурно. Он признал вину в полном объеме, но получил 15 суток ареста, говорится в материалах.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала