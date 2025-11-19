Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой

При этом гражданин с аналогичными фамилией и инициалами ранее был несколько раз арестован в административном порядке по статье КоАП о мелком хулиганстве. Из постановления суда от начала ноября, имеющегося в распоряжении РИА Новости, следует, что гражданин РФ Гой вел себя агрессивно в помещении супермаркета, кидался на граждан, толкал их, выражался нецензурно. Он признал вину в полном объеме, но получил 15 суток ареста, говорится в материалах.