Мосгорсуд пересмотрит приговор блогеру Wengallbi

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), осужденному на три года за попытку дать взятку сотруднику ДПС, сообщили РИА Новости в суде.

Рассмотрение апелляционных жалоб защиты и представления прокуратуры на приговор в отношении Алиасхабова назначено на 12.00 среды.

Приговор обжаловали и прокуратура, и защита.

Дорогомиловский суд Москвы признал автоблогера виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ ) и отправил на три года в колонию общего режима. Кроме того, суд назначил Алиасхабову штраф в 1 миллион рублей.

Как было установлено в суде, 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, остановил инспектор ДПС на Кутузовском проспекте в Москве.

По данным следствия, желая избежать ответственности за вождение без прав, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей, положив её между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Инспектор ДПС пресек незаконные действия, отказавшись от получения денег.