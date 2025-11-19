Рейтинг@Mail.ru
01:32 19.11.2025
Мосгорсуд пересмотрит приговор блогеру Wengallbi
Мосгорсуд пересмотрит приговор блогеру Wengallbi
происшествия
москва
россия
кутузовский проспект
московский городской суд
происшествия, москва, россия, кутузовский проспект, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Кутузовский проспект, Московский городской суд
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАвтоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Автоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), осужденному на три года за попытку дать взятку сотруднику ДПС, сообщили РИА Новости в суде.
Рассмотрение апелляционных жалоб защиты и представления прокуратуры на приговор в отношении Алиасхабова назначено на 12.00 среды.
Приговор обжаловали и прокуратура, и защита.
Дорогомиловский суд Москвы признал автоблогера виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ) и отправил на три года в колонию общего режима. Кроме того, суд назначил Алиасхабову штраф в 1 миллион рублей.
Как было установлено в суде, 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, остановил инспектор ДПС на Кутузовском проспекте в Москве.
По данным следствия, желая избежать ответственности за вождение без прав, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей, положив её между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Инспектор ДПС пресек незаконные действия, отказавшись от получения денег.
Вину в совершении преступления блогер признал. Защита просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а также учесть смягчающие обстоятельства и данные, характеризующие личность, в том числе занятие благотворительной деятельностью, рассказывал РИА Новости его адвокат Дилан Раджави.
ПроисшествияМоскваРоссияКутузовский проспектМосковский городской суд
 
 
