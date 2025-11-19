Рейтинг@Mail.ru
Су-57 не уступает F-35, заявил Чемезов - РИА Новости, 19.11.2025
00:06 19.11.2025
Су-57 не уступает F-35, заявил Чемезов
Истребитель пятого поколения Су-57 по качеству не уступает американскому аналогу F-35, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" (в нее входит... РИА Новости, 19.11.2025
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 . Архивное фото
ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 по качеству не уступает американскому аналогу F-35, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" (в нее входит "Рособоронэкспорт") Сергей Чемезов.
"F-35, конечно, намного дороже нашего, у нас подешевле. Но по качеству, я думаю, что он нисколько не уступает", - сказал Чемезов журналистам в ходе выставки Dubai Airshow 2025.
При этом он подчеркнул, что задача заменить F-35 на внешнем рынке у России не стоит.
"У нас такой задачи не стоит, чтобы полностью 100% заменить F-35 на Су-57. Это же дело вкуса. Если кто-то хочет приобрести F-35, пожалуйста, пусть приобретает. У нас своя машина, свои качества, свои достижения. Кому-то больше нравится наш самолет, кому-то нравится американский", - сказал Чемезов.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.
РоссияДубайСергей ЧемезовРостехРособоронэкспортF-35Су-57Безопасность
 
 
