https://ria.ru/20251119/ssha-2056153782.html
В США растет популярность православия, пишут СМИ
В США растет популярность православия, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
В США растет популярность православия, пишут СМИ
Значительный рост популярности православия наблюдается среди консервативной американской молодежи, сообщает издание New York Times. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T23:41:00+03:00
2025-11-19T23:41:00+03:00
2025-11-19T23:41:00+03:00
религия
сша
америка
антиохийская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:381:3199:2180_1920x0_80_0_0_0e251538185c1ad1437eb02f38b46221.jpg
https://ria.ru/20250624/church-2024903608.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:81:3199:2480_1920x0_80_0_0_58209f05afe4a801453d00f27e3dae1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, америка, антиохийская православная церковь
Религия, США, Америка, Антиохийская православная церковь
В США растет популярность православия, пишут СМИ
NYT: бум популярности православия произошел среди консервативной молодежи в США