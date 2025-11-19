Рейтинг@Mail.ru
В США растет популярность православия, пишут СМИ
Религия
 
23:41 19.11.2025
В США растет популярность православия, пишут СМИ
В США растет популярность православия, пишут СМИ
Значительный рост популярности православия наблюдается среди консервативной американской молодежи, сообщает издание New York Times. РИА Новости, 19.11.2025
В США растет популярность православия, пишут СМИ

NYT: бум популярности православия произошел среди консервативной молодежи в США

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Значительный рост популярности православия наблюдается среди консервативной американской молодежи, сообщает издание New York Times.
"По всей стране древняя традиция православного христианства привлекает новых энергичных приверженцев, особенно среди консервативных молодых людей... Скамьи православных церквей переполнены новообращенными прихожанами", - говорится в статье.
По информации газеты, православие в США принимают преимущественно молодые мужчины. Как уточняет издание, американская молодежь стала узнавать о православии благодаря влиятельным блогерам на YouTube и других платформах.
"За всю историю православной церкви в Америке такого еще не было", - рассказал изданию преподобный Эндрю Дамик, священник Антиохийской православной церкви из Восточной Пенсильвании.
