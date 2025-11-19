США будут склонять Зеленского принять соглашение с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США будут склонять Владимира Зеленского пойти на рамочное соглашение с РФ, состоящее из 28 пунктов и предусматривающее признание Крыма и новых регионов России российскими, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.