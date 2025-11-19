США будут склонять Зеленского принять соглашение с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США будут склонять Владимира Зеленского пойти на рамочное соглашение с РФ, состоящее из 28 пунктов и предусматривающее признание Крыма и новых регионов России российскими, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
"США будут склонять Зеленского согласиться на "рамочное соглашение" с РФ… среди 28 пунктов "соглашения", в частности, есть территориальные вопросы - Украина должна признать российскими... территории, включая Крым. Также одним из пунктов является ограничение дальнобойности - чтобы Украина не могла бить по России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ.