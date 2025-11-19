Рейтинг@Mail.ru
США будут склонять Зеленского принять соглашение с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ssha-2056150405.html
США будут склонять Зеленского принять соглашение с Россией, пишут СМИ
США будут склонять Зеленского принять соглашение с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
США будут склонять Зеленского принять соглашение с Россией, пишут СМИ
США будут склонять Владимира Зеленского пойти на рамочное соглашение с РФ, состоящее из 28 пунктов и предусматривающее признание Крыма и новых регионов России... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T23:50:00+03:00
2025-11-19T23:50:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_5472db839c0687c72b7d8f56bd316f74.jpg
https://ria.ru/20251119/smi-2056129333.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_4808580f59fa697ac06c864a5187b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский
США будут склонять Зеленского принять соглашение с Россией, пишут СМИ

РБК-Украина: США будут склонять Зеленского принять соглашение с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США будут склонять Владимира Зеленского пойти на рамочное соглашение с РФ, состоящее из 28 пунктов и предусматривающее признание Крыма и новых регионов России российскими, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
"США будут склонять Зеленского согласиться на "рамочное соглашение" с РФ… среди 28 пунктов "соглашения", в частности, есть территориальные вопросы - Украина должна признать российскими... территории, включая Крым. Также одним из пунктов является ограничение дальнобойности - чтобы Украина не могла бить по России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ.
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ раскрыли подробности нового плана США по урегулированию на Украине
Вчера, 20:58
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала