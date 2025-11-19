https://ria.ru/20251119/ssha-2056149141.html
США сокращают сотни тысяч государственных служащих, заявил Трамп
США сокращают сотни тысяч государственных служащих в рамках плана по привлечению рабочей силы в частный сектор, заявил в среду президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2025
