22:51 19.11.2025
США сокращают сотни тысяч государственных служащих, заявил Трамп
США сокращают сотни тысяч государственных служащих в рамках плана по привлечению рабочей силы в частный сектор, заявил в среду президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2025
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден
США сокращают сотни тысяч государственных служащих, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США сокращают сотни тысяч государственных служащих в рамках плана по привлечению рабочей силы в частный сектор, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Что ж, я люблю наших федеральных служащих, но так страну не построишь. При моей администрации это короткий путь к катастрофе, только задумайтесь об этом: 100% всех новых рабочих мест появились в частном секторе. Фактически, в федеральном правительстве мы сократили тысячи и сотни тысяч рабочих мест", - заявил Трамп на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
Трамп утверждает, что при его предшественнике Джо Байдене шло раздутие федерального правительства, когда каждое четвертое новое рабочее место в США было в государственном секторе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп заявил, что при нем США перестали выглядеть "кучкой глупцов"
Вчера, 22:37
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд ТрампДжо Байден
 
 
