По плану США поставки западного дальнобойного оружия прекратятся, пишут СМИ
22:33 19.11.2025
По плану США поставки западного дальнобойного оружия прекратятся, пишут СМИ
в мире
сша
киев
россия
сша
киев
россия
в мире, сша, киев, россия
В мире, США, Киев, Россия
По плану США поставки западного дальнобойного оружия прекратятся, пишут СМИ

FT: план США по Украине предполагает, что Киев не получит дальнобойное оружие

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предлагаемый США план по решению украинского конфликта предполагает, что Киев больше не получит западное дальнобойное оружие, способное бить вглубь России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Киев больше не будет получать западное оружие дальнего радиуса действия, способное бить вглубь РФ", - говорится в публикации газеты, посвященной новому плану.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: план США по Украине предполагает запрет на допуск иностранных войск
Вчера, 22:30
 
В миреСШАКиевРоссия
 
 
