22:30 19.11.2025 (обновлено: 23:56 19.11.2025)
СМИ: план США по Украине предполагает запрет на допуск иностранных войск
СМИ: план США по Украине предполагает запрет на допуск иностранных войск
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: план США по Украине предполагает запрет на допуск иностранных войск

FT: план США по Украине предполагает запрет на размещение иностранных войск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предлагаемый США план по Украине предполагает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с проектом плана.
"Никакие иностранные войска не будут допущены на украинскую территорию", - сообщает издание.
Как, в свою очередь, утверждает корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети X, в предлагаемом США плане содержится пункт о сокращении ВСУ в 2,5 раза, а не в 2, как писала Financial Times. Журналист также добавил, что план якобы предполагает запрет на присутствие иностранных дипломатических самолетов на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США указали Зеленскому, что Киев должен принять их план, сообщили СМИ
Вчера, 21:39
 
В миреСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
