СМИ: план США по Украине предполагает запрет на допуск иностранных войск
СМИ: план США по Украине предполагает запрет на допуск иностранных войск - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ: план США по Украине предполагает запрет на допуск иностранных войск
Предлагаемый США план по Украине предполагает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории, сообщает британская газета Financial Times со... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:30:00+03:00
2025-11-19T22:30:00+03:00
2025-11-19T23:56:00+03:00
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
СМИ: план США по Украине предполагает запрет на допуск иностранных войск
FT: план США по Украине предполагает запрет на размещение иностранных войск