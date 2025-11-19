Рейтинг@Mail.ru
США указали Зеленскому, что Киев должен принять их план, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
21:39 19.11.2025
США указали Зеленскому, что Киев должен принять их план, сообщили СМИ
США указали Зеленскому, что Киев должен принять их план, сообщили СМИ
США указали Зеленскому, что Киев должен принять их план, сообщили СМИ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США указали Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по мирному урегулированию, включающий территориальные уступки и отказ Киева от части оружия, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
"США дали понять... Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять составленный США план по окончанию войны с Россией, согласно которому Киев уступает территорию и некоторое вооружение", - говорится в материале агентства.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ
Вчера, 21:19
Кроме того, источники сообщили, что предложение США также включает, среди прочего, сокращение ВСУ. По данным Рейтер, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на основные пункты плана.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
Вчера, 21:11
 
