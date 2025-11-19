Рейтинг@Mail.ru
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
21:19 19.11.2025
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ
В США заявили, что будут ждать дальнейших действий от Владимира Зеленского, он может "приехать в Вашингтон, чтобы обсудить предлагаемый Штатами план по... РИА Новости, 19.11.2025
2025
в мире, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский
В мире, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ

Axios: в США заявили, что Зеленский при желании может приехать обсудить план

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В США заявили, что будут ждать дальнейших действий от Владимира Зеленского, он может "приехать в Вашингтон, чтобы обсудить предлагаемый Штатами план по урегулированию, если хочет", сообщает портал Axios.
"Теперь мы собираемся ждать. Мяч на стороне Зеленского", - приводит портал слова американского чиновника.
Он добавил, что Зеленский может приехать в Вашингтон для обсуждения предлагаемого Штатами плана, если пожелает.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: план США предполагает признание Западом Крыма и Донбасса российскими
Вчера, 20:51
 
