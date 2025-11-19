https://ria.ru/20251119/ssha-2056133377.html
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ
В США заявили, что будут ждать дальнейших действий от Владимира Зеленского, он может "приехать в Вашингтон, чтобы обсудить предлагаемый Штатами план по... РИА Новости, 19.11.2025
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ
