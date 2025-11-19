https://ria.ru/20251119/ssha-2056129468.html
План США по Украине предусматривает демилитаризацию Донбасса, сообщили СМИ
Предлагаемый США план по Украине предполагает, что территории Донбасса, которые Киев уступит, будут считаться демилитаризованной зоной, сообщает портал Axios со РИА Новости, 19.11.2025
Axios: план США по Украине предполагает демилитаризацию Донбасса