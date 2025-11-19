Рейтинг@Mail.ru
План США по Украине предусматривает демилитаризацию Донбасса, сообщили СМИ
20:59 19.11.2025
План США по Украине предусматривает демилитаризацию Донбасса, сообщили СМИ
в мире
россия
сша
украина
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина
В мире, Россия, США, Украина
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предлагаемый США план по Украине предполагает, что территории Донбасса, которые Киев уступит, будут считаться демилитаризованной зоной, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Несмотря на то, что эти территории будут под контролем России, те районы Донбасса, которые Украина уступит, будут считаться демилитаризованной зоной, на которой Россия не сможет размещать войска", - сообщает портал.
Кроме того, по данным Axios, предложение США также предусматривает, что в Запорожской и Херсонской областях линии соприкосновения по большей части будут заморожены, а Россия якобы должна будет вернуть часть территории Киеву. Отмечается, что это еще предстоит обсудить на переговорах.
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ раскрыли подробности нового плана США по урегулированию на Украине
В мире, Россия, США, Украина
 
 
