США намерены продавать Саудовской Аравии самые совершенные виды вооружений - РИА Новости, 19.11.2025
20:56 19.11.2025
США намерены продавать Саудовской Аравии самые совершенные виды вооружений
Соединенные Штаты намерены продавать Саудовской Аравии самые совершенные виды вооружений, заявил президент США Дональд Трамп.
США намерены продавать Саудовской Аравии самые совершенные виды вооружений

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены продавать Саудовской Аравии самые совершенные виды вооружений, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы собираемся продать Саудовской Аравии одни из лучших когда-либо созданных видов военной техники", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Работа по созданию новейшего истребителя F-47 уже началась, заявил Трамп
