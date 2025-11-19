https://ria.ru/20251119/ssha-2056128772.html
США намерены продавать Саудовской Аравии самые совершенные виды вооружений
Соединенные Штаты намерены продавать Саудовской Аравии самые совершенные виды вооружений, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2025
