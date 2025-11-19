Рейтинг@Mail.ru
Лицензию на сделки по "Лукойлу" могут отозвать в любое время, заявили в США - РИА Новости, 19.11.2025
17:59 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ssha-2056080545.html
Лицензию на сделки по "Лукойлу" могут отозвать в любое время, заявили в США
Лицензию на сделки по "Лукойлу" могут отозвать в любое время, заявили в США
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США заявило, что может в любое время отозвать лицензию на совершение сделок, связанных с продажей РИА Новости, 19.11.2025
экономика
сша
великобритания
дубай
лукойл
gunvor group
евросоюз
санкции в отношении россии
сша
великобритания
дубай
Лицензию на сделки по "Лукойлу" могут отозвать в любое время, заявили в США

Стенд компании "Лукойл"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США заявило, что может в любое время отозвать лицензию на совершение сделок, связанных с продажей международного бизнеса "Лукойла".
Ранее минфин США выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря подобные транзакции. При этом такие операции разрешаются только при получении соответствующего одобрения от OFAC.
"OFAC может отозвать GL 131 (лицензию - ред.) в любой момент, в том числе если окажется, что "Лукойл" и LIG (Lukoil International GmbH - ред.) не ведут добросовестные переговоры относительно продажи LIG или ее активов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания Gunvor заявила, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
ЭкономикаСШАВеликобританияДубайЛУКОЙЛGunvor GroupЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
