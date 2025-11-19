https://ria.ru/20251119/ssha-2056046124.html
США не планируют расширять ядерные возможности, заявил постпред при НАТО
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США не планируют расширять свои ядерные возможности, но хотят модернизировать их. РИА Новости, 19.11.2025
