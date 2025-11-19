Рейтинг@Mail.ru
15:47 19.11.2025
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США не планируют расширять свои ядерные возможности, но хотят модернизировать их. РИА Новости, 19.11.2025
в мире, сша, нато
В мире, США, НАТО
США не планируют расширять ядерные возможности, заявил постпред при НАТО

Уитакер заявил, что США не планируют расширять ядерные возможности

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США не планируют расширять свои ядерные возможности, но хотят модернизировать их.
"Я не думаю, что мы хотим расширять ядерные возможности. Тем не менее мы хотим модернизации. Модернизация необходима, нам самим это нужно", - заявил Уитакер в интервью агентству Блумберг.
Он также добавил, что США предоставляют ядерный зонтик Европе, но против распространения ядерного оружия и ядерной эскалации.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Дарчиев рассказал о реакции России на заявления США по ядерным испытаниям
Вчера, 15:27
 
В миреСШАНАТО
 
 
