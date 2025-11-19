https://ria.ru/20251119/ssha-2055989718.html
Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
Госдеп отказался вести переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 19.11.2025
Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Госдеп отказался вести переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
По его словам, американская сторона также избегает диалога о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипсобственности, которые принадлежат Москве. При этом сотрудники спецслужб страны взяли их под охрану и не допускают туда российских дипломатов, нарушая закон.
"Аналогичным образом <...> американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО", — отметил Дарчиев в интервью "Коммерсанту
".
Посол добавил, что США увязывают начало любого серьезного разговора по этой теме с урегулированием на Украине, устраивающим Вашингтон.