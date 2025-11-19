Рейтинг@Mail.ru
Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
13:14 19.11.2025 (обновлено: 13:51 19.11.2025)
Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
Госдеп отказался вести переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 19.11.2025
Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

Дарчиев заявил об отказе США обсуждать возобновление авиасообщения с РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Госдеп отказался вести переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
По его словам, американская сторона также избегает диалога о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипсобственности, которые принадлежат Москве. При этом сотрудники спецслужб страны взяли их под охрану и не допускают туда российских дипломатов, нарушая закон.
"Аналогичным образом <...> американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО", — отметил Дарчиев в интервью "Коммерсанту".
Посол добавил, что США увязывают начало любого серьезного разговора по этой теме с урегулированием на Украине, устраивающим Вашингтон.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков
5 ноября, 11:40
 
