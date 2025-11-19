https://ria.ru/20251119/ssha-2055900709.html
Министр армии США встретится с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Министр армии США встретится с Зеленским в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Министр армии США встретится с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:09:00+03:00
2025-11-19T06:09:00+03:00
2025-11-19T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
министерство обороны сша
пит хегсет
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_d9bb2cf75c43c886d604cb918ec425f8.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055888967.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2157e476f5fe55df6455e3ec1b210ed3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша, пит хегсет, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Пит Хегсет, Украина, Киев
Министр армии США встретится с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Politico: США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дрисколлом