Рейтинг@Mail.ru
Министр армии США встретится с Зеленским в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ssha-2055900709.html
Министр армии США встретится с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Министр армии США встретится с Зеленским в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Министр армии США встретится с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:09:00+03:00
2025-11-19T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
министерство обороны сша
пит хегсет
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_d9bb2cf75c43c886d604cb918ec425f8.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055888967.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2157e476f5fe55df6455e3ec1b210ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша, пит хегсет, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Пит Хегсет, Украина, Киев
Министр армии США встретится с Зеленским в Киеве, пишут СМИ

Politico: США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дрисколлом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба (армии США - ред.) генерал Рэнди Джордж стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими в Украину с необъявленной поездкой на этой неделе. Это связано с тем, что США пытаются найти способ ускорить окончание войны. Начиная со среды, они планируют встретиться с украинскими военными, законодателями и президентом Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет с момента своего вступления в январе в должность Киев не посещал.
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Это капитуляция". На Западе заявили о резкой смене ситуации на Украине
Вчера, 03:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАПит ХегсетУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала