США тайно консультируются с Россией по урегулированию на Украине, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине, утверждает американское издание Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники.
"Администрация (Дональда) Трампа тайно консультируется с Россией над разработкой нового плана по прекращению войны на Украине, сообщили Axios официальные лица США и России. План США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента (США Дональд - ред.) Трампа по достижению соглашения по Газе. Высокопоставленный российский чиновник заявил Axios, что он настроен оптимистично по отношению к плану", - утверждается в сообщении издания.
Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
"По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины", - также утверждается в публикации.
За план отвечает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Именно он, как утверждает портал, якобы обсуждает его детально со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Дмитриев с российской делегацией приезжал в США 24 октября. Ранее он заявил Axios, что во время встреч с американскими чиновниками обсуждал вопросы гуманитарного характера, такие как возможные обмены заключенными.
