США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение
США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение
США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение, заявил в среду президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
