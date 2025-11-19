Роналду, Безос и Маск пришли на ужин в Белом доме

Рейтинг@Mail.ru
04:26 19.11.2025 (обновлено: 10:26 19.11.2025)
Роналду и Маск пришли на ужин в Белом доме в честь принца Саудовской Аравии

Илон Маск на торжественном ужине в Белом доме в честь визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. 18 ноября 2025
Илон Маск на торжественном ужине в Белом доме в честь визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. 18 ноября 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск на торжественном ужине в Белом доме в честь визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. 18 ноября 2025
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду, основатель Amazon Джефф Безос и бизнесмен Илон Маск пришли на торжественный ужин в Белом доме в честь визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, выяснило РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп и наследный принц провели переговоры в Белом доме. Неформальная часть встречи продолжается ужином.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп выступит на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии
Вчера, 03:30
Помимо главного гостя, наследного принца, и принимающей стороны, Трампа и супруги Меланьи, на ужине присутствует госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов США Скотт Бессент и министр войны Пит Хегсет.
Также среди зрителей - выступающий за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" Криштиану Роналду, глава ФИФА Джанни Инфантино, основатель Amazon Джефф Безос и американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибыл в Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями
18 ноября, 22:20
 
