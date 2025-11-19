Рейтинг@Mail.ru
США объявили Саудовскую Аравию ключевым союзником вне НАТО - РИА Новости, 19.11.2025
04:23 19.11.2025 (обновлено: 10:17 19.11.2025)
США объявили Саудовскую Аравию ключевым союзником вне НАТО
США объявили Саудовскую Аравию ключевым союзником вне НАТО - РИА Новости, 19.11.2025
США объявили Саудовскую Аравию ключевым союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил Саудовскую Аравию главным союзником вне НАТО, таким образом подняв уровень военного сотрудничества. РИА Новости, 19.11.2025
в мире, саудовская аравия, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), нато, густаво петро, вашингтон (штат), министерство обороны сша, государственный департамент сша, f-35
В мире, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), НАТО, Густаво Петро, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, Государственный департамент США, F-35
США объявили Саудовскую Аравию ключевым союзником вне НАТО

США отнесли Саудовскую Аравию к числу своих ключевых военных союзников вне НАТО

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил Саудовскую Аравию главным союзником вне НАТО, таким образом подняв уровень военного сотрудничества.
"Я с удовольствием сообщаю, что мы поднимаем уровень нашего военного сотрудничества, определяя Саудовскую Аравию как главного союзника вне НАТО", - заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп дает ужин в Белом доме в честь Мухаммеда бен Салмана
Вчера, 03:18

По итогам переговоров Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Белый дом сообщил, что страны заключили Соглашение о стратегической обороне (SDA). В своей речи Трамп назвал его историческим. Кроме того, лидер США одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая будущие поставки истребителей F-35, сообщили в Белом доме. Трамп также договорился, что Саудовская Аравия закупит почти 300 американских танков.
Статусом союзника США вне НАТО, по данным из открытых источников, Вашингтон наделил 19 стран. В список входят Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Иордания, Кения, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.
Тайвань признается таким союзником без формального объявления, говорится на сайте одного из агентств Пентагона.
Статус, как заявил Трамп, повышает уровень военного сотрудничества, что, вероятно, означает и ослабление бюрократических процедур.
США при этом ранее добавили президента Колубмии Густаво Петро в санкционные списки, обвинив в связях с наркотрафиком. Страна есть в перечне основных союзников вне НАТО на сайте агентства оборонного сотрудничества Пентагона. Госдеп на своем сайте называет придание такого статуса символическим.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение
Вчера, 04:43
 
