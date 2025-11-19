США объявили Саудовскую Аравию ключевым союзником вне НАТО

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил Саудовскую Аравию главным союзником вне НАТО, таким образом подняв уровень военного сотрудничества.
"Я с удовольствием сообщаю, что мы поднимаем уровень нашего военного сотрудничества, определяя Саудовскую Аравию как главного союзника вне НАТО", - заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
По итогам переговоров Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Белый дом сообщил, что страны заключили Соглашение о стратегической обороне (SDA). В своей речи Трамп назвал его историческим. Кроме того, лидер США одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая будущие поставки истребителей F-35, сообщили в Белом доме. Трамп также договорился, что Саудовская Аравия закупит почти 300 американских танков.
Статус, как заявил Трамп, повышает уровень военного сотрудничества, что, вероятно, означает и ослабление бюрократических процедур.
США при этом ранее добавили президента Колубмии Густаво Петро в санкционные списки, обвинив в связях с наркотрафиком. Страна есть в перечне основных союзников вне НАТО на сайте агентства оборонного сотрудничества Пентагона. Госдеп на своем сайте называет придание такого статуса символическим.