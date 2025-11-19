«

"У Запада нет ничего, что они могли бы использовать для вмешательства в эту войну, что могло бы что-то изменить для Украины. Но есть глобалисты в Вашингтоне, а также в Париже, Лондоне, Берлине и других крупных столицах, которые не могут сдаться. <…> Потому что все их существование зависит от враждебности по отношению к России. Это непременное условие для глобалистов. Они не хотят, чтобы их население наконец сказало: "Все. С нас хватит. Россия не представляет угрозы. Угроза для нас находится внутри наших стран", — резюмировал Макгрегор.