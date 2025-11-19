"На грани распада": в США оценили ситуацию в России

Рейтинг@Mail.ru
04:23 19.11.2025 (обновлено: 10:01 19.11.2025)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Кремль
Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В западных государствах распространено неверное представление о силе России, чем пользуются европейские лидеры для укрепления своей власти, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
"В Вашингтоне, как вы знаете, отношение такое, что Россия слаба, что Россия не выдержит давление всех наших санкций и приток всего этого высокотехнологичного военного оборудования с Запада в Украину. Конечно, это всегда было чепухой. Российское общество не находится на грани распада, и президента Путина не собираются смещать. Совсем наоборот. Вероятно, сегодня он занимает более сильную позицию, чем когда-либо с момента вступления в должность", — отметил он.
Подходы европейских лидеров в отношении Москвы, по мнению эксперта, определяются неспособностью переломить ход конфликта на Украине и собственной непопулярностью во внутриполитическом контуре. Для того чтобы удерживать власть, элиты Европы вынуждены искусственно взращивать тезис о враждебности к России.
"У Запада нет ничего, что они могли бы использовать для вмешательства в эту войну, что могло бы что-то изменить для Украины. Но есть глобалисты в Вашингтоне, а также в Париже, Лондоне, Берлине и других крупных столицах, которые не могут сдаться. <…> Потому что все их существование зависит от враждебности по отношению к России. Это непременное условие для глобалистов. Они не хотят, чтобы их население наконец сказало: "Все. С нас хватит. Россия не представляет угрозы. Угроза для нас находится внутри наших стран", — резюмировал Макгрегор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
