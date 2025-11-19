Рейтинг@Mail.ru
США и Саудовская Аравия заключили сделку по минералам - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ssha-2055881881.html
США и Саудовская Аравия заключили сделку по минералам
США и Саудовская Аравия заключили сделку по минералам - РИА Новости, 19.11.2025
США и Саудовская Аравия заключили сделку по минералам
Соглашение между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией по критическим минералам схоже с теми, которые Вашингтон заключил с другими торговыми партнерами,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:23:00+03:00
2025-11-19T02:23:00+03:00
в мире
саудовская аравия
вашингтон (штат)
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
https://ria.ru/20251119/ssha-2055881712.html
саудовская аравия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, вашингтон (штат), дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Саудовская Аравия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
США и Саудовская Аравия заключили сделку по минералам

Белый дом: сделка Саудовской Аравии и США по минералам похожа на другие договоры

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Соглашение между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией по критическим минералам схоже с теми, которые Вашингтон заключил с другими торговыми партнерами, заявил Белый дом.
Ранее американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
"Это соглашение основано на аналогичных сделках, которые президент Трамп заключил с другими торговыми партнёрами, чтобы обеспечить устойчивость американских цепочек поставок жизненно важных минералов", - говорится в заявлении Белого дома.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому
02:20
 
В миреСаудовская АравияВашингтон (штат)Дональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала