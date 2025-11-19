https://ria.ru/20251119/ssha-2055881712.html
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому - РИА Новости, 19.11.2025
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому
Соглашение США и Саудовской Аравии по развитию в королевстве мирного атома закладывает фундамент для десятилетий сотрудничества и многомиллиардных инвестиций,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:20:00+03:00
2025-11-19T02:20:00+03:00
2025-11-19T02:20:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
эр-рияд (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055844748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3bcbb0d00a59d5d82a58bd20d85ddedf.jpg
https://ria.ru/20251119/aravija-2055880906.html
сша
саудовская аравия
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055844748_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d53c191559504b1dc4b2e2b560d4b6ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, эр-рияд (город)
В мире, США, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город)
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому
Договор США и Саудовской Аравии по атому дает основу для миллиардных инвестиций