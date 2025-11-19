Рейтинг@Mail.ru
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому - РИА Новости, 19.11.2025
02:20 19.11.2025
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому - РИА Новости, 19.11.2025
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому
Соглашение США и Саудовской Аравии по развитию в королевстве мирного атома закладывает фундамент для десятилетий сотрудничества и многомиллиардных инвестиций,... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
саудовская аравия
эр-рияд (город)
сша
саудовская аравия
эр-рияд (город)
в мире, сша, саудовская аравия, эр-рияд (город)
В мире, США, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город)
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому

Договор США и Саудовской Аравии по атому дает основу для миллиардных инвестиций

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Соглашение США и Саудовской Аравии по развитию в королевстве мирного атома закладывает фундамент для десятилетий сотрудничества и многомиллиардных инвестиций, заявил Белый дом.
"США и Саудовская Аравия подписали совместную декларацию о завершении переговоров по сотрудничеству в сфере гражданской ядерной энергетики, которое строит юридическую основу для десятилетий сотрудничества и многомиллиардного энергетического партнерства с королевством", - говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров лидеров стран.
Как сообщает Белый дом, соглашение подтверждает, что Эр-Рияд предпочтет партнерство с США в сфере мирного атома. Кроме того соглашение гарантирует, что сотрудничество стран будет вестись строго по стандартам нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Белый дом.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Саудовская Аравия закупит у США сотни танков
В миреСШАСаудовская АравияЭр-Рияд (город)
 
 
