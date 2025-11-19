США и Саудовская Аравия достигли соглашения по атомной энергетике

ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. По итогам переговоров президента США Дональда Трампа с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом стороны достигли соглашения о сотрудничестве по атомной энергетике и критическим минералам, заявили в Белом доме.