https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055909084.html
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже - РИА Новости, 19.11.2025
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:56:00+03:00
2025-11-19T07:56:00+03:00
2025-11-19T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
киев
воронеж
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561248_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_1d554c5803246113d64cc0ca8133de79.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3317f2dd00e54b942468abf5c190d11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киев, воронеж, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Киев, Воронеж, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых ракет ВСУ упали на детдом и геронтологический центр в Воронеже
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
Киев
предпринял попытку ракетного удара по Воронежу
. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО.
"Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - говорится в сообщении.