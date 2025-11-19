Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.