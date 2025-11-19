Рейтинг@Mail.ru
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 19.11.2025
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже - РИА Новости, 19.11.2025
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а... РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
киев
воронеж
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
воронеж
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3317f2dd00e54b942468abf5c190d11.jpg
1920
1920
true
происшествия, киев, воронеж, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Киев, Воронеж, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже

Обломки сбитых ракет ВСУ упали на детдом и геронтологический центр в Воронеже

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО.
"Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
