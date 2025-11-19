Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 19.11.2025
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ на Харьковском направлении
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ на Харьковском направлении
Атака штурмовиков 61-й бригады ВСУ на харьковском участке фронта провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.11.2025
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ на Харьковском направлении

ВС России уничтожили штурмовиков и технику ВСУ на Харьковском направлении

Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Атака штурмовиков 61-й бригады ВСУ на харьковском участке фронта провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, отражена "контратака штурмовой группы 61-й отдельной механизированной бригады на БМП".
Уничтожена БМП-2 ВСУ вместе с десантом, добавил он.
