ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ на Харьковском направлении
Атака штурмовиков 61-й бригады ВСУ на харьковском участке фронта провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
бмп-2
