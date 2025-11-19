https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055902288.html
В Харьковской области уничтожили расчет БПЛА ВСУ, атаковавший гражданских
В Харьковской области уничтожили расчет БПЛА ВСУ, атаковавший гражданских - РИА Новости, 19.11.2025
В Харьковской области уничтожили расчет БПЛА ВСУ, атаковавший гражданских
Расчет беспилотников ВСУ и его командир ликвидированы в Харьковской области, в районе населенного пункта Охримовка, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:40:00+03:00
2025-11-19T06:40:00+03:00
2025-11-19T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050929065_0:180:3102:1925_1920x0_80_0_0_a842616b8cd0584e333b181c5767968d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050929065_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_3fa7e8984be223fc05ba7594a82eb340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области уничтожили расчет БПЛА ВСУ, атаковавший гражданских
ВС России уничтожили атаковавший гражданских расчет БПЛА ВСУ вместе с командиром