https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055899584.html
Собаки помогают российским бойцам на СВО выявлять дроны на позициях
Собаки помогают российским бойцам на СВО выявлять дроны на позициях - РИА Новости, 19.11.2025
Собаки помогают российским бойцам на СВО выявлять дроны на позициях
Собаки помогают бойцам российской группировки войск "Восток" выявлять угрозы и реагировать на воздушные разведывательные средства ВСУ на запорожском... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T05:43:00+03:00
2025-11-19T05:43:00+03:00
2025-11-19T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Собаки помогают российским бойцам на СВО выявлять дроны на позициях
Собаки помогают бойцам «Востока» выявлять угрозы и реагировать на дроны ВСУ
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Собаки помогают бойцам российской группировки войск "Восток" выявлять угрозы и реагировать на воздушные разведывательные средства ВСУ на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным "Гарик".
"Собаки помогают: когда дрон зависает над позицией, она (собака - ред.) непрестанно на него лает. Это ее пугает, раздражает, и мы начинаем ориентироваться, либо кто-то идет, либо в воздухе кто-то завис", - рассказал "Гарик".