Собаки помогают российским бойцам на СВО выявлять дроны на позициях

ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Собаки помогают бойцам российской группировки войск "Восток" выявлять угрозы и реагировать на воздушные разведывательные средства ВСУ на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным "Гарик".

"Собаки помогают: когда дрон зависает над позицией, она (собака - ред.) непрестанно на него лает. Это ее пугает, раздражает, и мы начинаем ориентироваться, либо кто-то идет, либо в воздухе кто-то завис", - рассказал "Гарик".